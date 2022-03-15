Осинькин отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов в сборную России Владислава Сарвели и Антона Зиньковского.

«Мы надеялись на то, что наших ребят вызовут. У Сарвели хорошая статистика в чемпионате России. Он показал определенный уровень на достаточно длинной дистанции. Зиньковский был давно в кандидатах в сборную. Это яркий и интересный футболист. Нет удивления, что его вызвали в национальную команду», — сказал Осинькин «СЭ».

15 марта тренерский штаб национальной сборной во главе с Валерием Карпиным определился со списком игроков, которые будут вызваны для работы на сборе в Москве с 21 по 27 марта. В него вошли 27 футболистов.

Полный список — здесь.