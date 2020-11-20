Орлов: «Заболотному не хватает футбольного мозга. Зачем он нужен сборной?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного за сборную России в матче Лиги наций против Сербии (0:5).

— Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций, — сказал в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов. — Напротив него один вратарь — а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы, может быть, не сильно, но послать мяч в угол. Ты же уже один на один, зачем ты бьешь со всей силы? Защитники тебя уже потеряли — ну, направь ты мяч в угол. А у него уже стереотипы, которые не победить. Ему же не 17 лет. Зачем он нужен сборной?

На скамейке сидит Соболев, если у Соболева проблемы с коленом — поставь любого другого. Футбол — это мяч принять, обработать и отдать. В сборной были игроки лучше, чем Заболотный. Но Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Он — плохая версия Дзюбы.