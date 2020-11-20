Орлов: «Убежден, что не взять Дзюбу в сборную было ошибкой. Джикия не умеет руководить даже защитниками»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как на сборную России повлияло отсутствие нападающего и капитана команды Артема Дзюбы в ноябрьских матчах.

Дзюба был выведен из состава главным тренером сборной, Станиславом Черчесовым, в связи с появлением в Сети скандального видео с участием форварда.

— Конечно, отсутствие Дзюбы повлияло на сборную России, — сказал в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов. — Дзюба — капитан. Джикия стал капитаном вместо него, но он даже защитниками не умеет руководить, а уж всей командой — тем более. Это капитан команды, защитник, он должен был опорников как на канатах держать и кричать им в спину: «Ближе, садитесь, играйте компактно, подстраховывайте друг друга!». Когда Сербы забивали второй мяч, он вообще отстал. Он шел в атаку зачем-то. Если ты защитник — больше думай об обороне.

Я убежден, что не взять Артема было ошибкой. Надо думать только о футболе, особенно тренеру сборной. Он же не воспитатель, его фамилия не Макаренко, а Черчесов. Он так решил и все испортил.