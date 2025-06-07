7 июня 2025, 10:00

Орлов о матче Россия — Нигерия: «Африканцы техничнее, лучше работают с мячом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболист сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг (в белом) в матче против сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру сборной России в BetBoom товарищеском матче с Нигерией (1:1).

— Это был настоящий контрольный матч, очень серьезное испытание для команды Валерия Карпина. И мне уже на первых минутах бросилось в глаза следующее: разный уровень индивидуального, исполнительского мастерства. Нигерийцы просто-напросто лучше работали с мячом. Наши ребята в этом компоненте им явно уступают. И это при том, что африканцы не привезли в Москву трех своих ключевых исполнителей!

В желании и настрое хозяевам, конечно, не откажешь. Боролись, старались выгрызать мячи, лезли вперед. Но все время не хватало последнего удара, касания...

Да и темп высоким, увы, не назовешь. Пока мы не можем играть на тех скоростях, которые демонстрируют ведущие клубы и сборные Европы. Сравните с Лигой чемпионов. Контраст...

Сборная России проведет следующий матч 10 июня в Минске против Белоруссии.

«Несмотря на ошибку, Сафонов был лучшим. Батраков и Миранчук растворились». Орлов — о матче Россия — Нигерия

