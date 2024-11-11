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Орлов: «Зачем вызывать Дзюбу на игру с Брунеем? Вот в отборочном цикле он бы пригодился»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что нападающего «Акрона» Артема Дзюбу следовало бы вызвать в сборную России, если бы она участвовала в отборе на Евро или чемпионат мира.

— Желание Дзюбы сыграть за сборную? Все решает главный тренер. Но вообще, зачем вызывать Артема на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет? Он неплохо смотрится в этом сезоне. Вполне мог бы претендовать на место в национальной команде. Но, повторюсь, только если речь идет о статусном матче, в котором многое решается.

С другой стороны, не до конца понимаю, почему сейчас в итоговый состав попал Чалов. Он разве лучше Дзюбы выступает? Сколько забил в Греции? Всего один... Есть некоторые несостыковки. Я понимаю, когда вызывают Миранчука или Головина. Но Чалов ничего не показывает в ПАОК.

У Дзюбы есть характер. Харизма. Этого у него не отнять. Считаю, он хорошо влияет на своих одноклубников, передает им свой опыт. Так что он бы попал в состав сборной, если бы сейчас отбирались на Евро или ЧМ. Дзюба по-прежнему полезен, — сказал Орлов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал 10 ноября. 15 ноября сборная Россия сыграет с командой Брунея в Краснодаре, а 19 ноября — со сборной Сирии в Волгограде.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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