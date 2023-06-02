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Сегодня, 16:30

Орлов назвал рецепт успеха Гуса Хиддинка в сборной России на ЧЕ-2008

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что нидерландский тренер Гус Хиддинк изменил в сборной России.

«У нас был советский футбол на строжайшей, казарменной дисциплине. Мы на сборах сидели по два-три дня до матча. А потом в «Зенит» пришел Петржела, который раскрепостил ребят. Он доверял игрокам, поэтому там все играли с улыбкой. И в других командах стали уходить от «казармы», потому что только свободный человек может добиться успеха в творческих делах. Гус Хиддинк был таким же. Я первым взял у него интервью еще в аэропорту «Пулково». Он вышел из самолета, и я увидел человека в бордовых штанах. И это уже был шок! А потом — Мистер Капучино, Гус всегда был с чашечкой кофе. Ребята его за эту свободу и полюбили, а он понял русскую душу. Дик Адвокат был совсем другим, но и у него был свободный принцип», — цитирует Орлова «КП Спорт».

Нидерландский специалист занимал должность главного тренера национальной команды России по футболу с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую сборную. Под его руководством команда России заняла третье место на чемпионате Европы-2008.

Источник: https://litekp.ru/sport/stali-uhodit-ot-kazarmy-gennadij-orlov-nazval-reczept-uspeha-gusa-hiddinka-v-sbornoj-rossii-na-evro-2008/
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
Гус Хиддинк
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