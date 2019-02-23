Оригинальное поздравление от сборной России с Днем защитника Отечества. Фото

В Твиттере сборной России опубликовано поздравление с Днем защитника Отечества.

- Друзья! Поздравляем всех с Днем защитника Отечества!, - говорится в сообщении.

На фото игрокам сборной дорисовали различную армейскую амуницию. Так, Артем Дзюба изображен в бескозырке.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти. Также россияне заняли второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.