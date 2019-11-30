Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге поблагодарил Касильяса за удачную жеребьевку
21:49
Офиициальный Twitter оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге поблагодарил экс-голкипера сборной Испании Икера Касильяса за удачную жеребьевку соперников сборной России. Два соперника россиян — Бельгия и Дания — были досрочно определены. Третьим могли стать Уэльс и Финляндия, Касильяс вытащил Финляндию.
Финны занимают более низкое место в рейтинге ФИФА, кроме того, географически Финляндия ближе к Санкт-Петербургу.
Благодарить за жеребьевку, впрочем, стоило не Касильяса, у которого просто не оставалось выбора, поскольку ранее сборную Уэльса определил в группу A экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.
Икер, спасибо ??? pic.twitter.com/dkEvN4Y1uy— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 30, 2019
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