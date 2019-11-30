Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге поблагодарил Касильяса за удачную жеребьевку

21:49
Теги:

Офиициальный Twitter оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге поблагодарил экс-голкипера сборной Испании Икера Касильяса за удачную жеребьевку соперников сборной России. Два соперника россиян — Бельгия и Дания — были досрочно определены. Третьим могли стать Уэльс и Финляндия, Касильяс вытащил Финляндию.

Финны занимают более низкое место в рейтинге ФИФА, кроме того, географически Финляндия ближе к Санкт-Петербургу.

Благодарить за жеребьевку, впрочем, стоило не Касильяса, у которого просто не оставалось выбора, поскольку ранее сборную Уэльса определил в группу A экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир