Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге поблагодарил Касильяса за удачную жеребьевку

Офиициальный Twitter оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге поблагодарил экс-голкипера сборной Испании Икера Касильяса за удачную жеребьевку соперников сборной России. Два соперника россиян — Бельгия и Дания — были досрочно определены. Третьим могли стать Уэльс и Финляндия, Касильяс вытащил Финляндию.

Финны занимают более низкое место в рейтинге ФИФА, кроме того, географически Финляндия ближе к Санкт-Петербургу.

Благодарить за жеребьевку, впрочем, стоило не Касильяса, у которого просто не оставалось выбора, поскольку ранее сборную Уэльса определил в группу A экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.