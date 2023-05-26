Орещук заявил, что поделился мнением о принципах формирования состава сборной России

Бывший футболист ЦСКА и молодежной сборной России Роман Орещук поделился мнением о принципах формирования состава национальной команды в условиях отстранения от международных соревнований.

«Результат сборной сейчас не имеет значения. Поэтому и едут ребята молодые, которые, может быть, через 3-4 года заиграют. Да, Дзюба и Кокорин — самые сильные нападающие, но зачем они сейчас нужны сборной? А если через два года нам разрешат играть, мы будем играть ребятами, которые не получили шанса? Я критикую не сборную, а конкретных футболистов за их игру на легком аллюре. Тебя вызывают в сборную — ты должен костьми ложиться, против кого бы ни играл. Приезжаешь — не отбывай номер. Мастерства особо нету, но, если ты бойчуган, шашки достали — и вперед. Мы хотя бы это должны видеть. Карпин все понимает. Но у него есть цель наигрывать молодых, которые, может быть, станут футболистами. И лучше обкатывать их сейчас. Я тоже не был сумасшедшим футболистом, но мне в сборных шанс давали, и я за счет этого до какого-то уровня дорос. Должны играть сильнейшие, когда нужна победа. Сейчас она нам не нужна. Поэтому едут вторые номера, которые моложе. Я тоже хочу радоваться за сборную здесь и сейчас, а у Карпина задача работать сразу, как нас примут в соревнования. И он возьмет игрока, который уже знает его требования», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. С этого времени сборная России проводит только товарищеские матчи.