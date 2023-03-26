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Сегодня, 23:03

Орещук не считает, что Пиняев «продавал себя» в матче с Ираком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу национальной команды в товарищском над Ираком (2:0).

— Можно ли сказать, что сегодня Пиняев продавал себя?

— Как понять «продавал себя»? Он играл за национальную сборную. Он надел майку национальной сборной в 18 лет. Зачем ему продавать себя? Он должен играть за свое имя. Продавать уже потом будет. Продаешь себя не на уровне сборной, в на уровне клубов и международных игр, — приводит слова Пиняева «Спорт День за Днем».

Гол в ворота Ирака стал для Пиняева дебютным в сборной России. В зимнее трансферное окно 18-летний полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-ne-soglasen-chto-pinyaev-prodaval-sebya-v-matche-s-irakom
Роман Орещук
Сергей Пиняев
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