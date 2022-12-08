Онопко считает, что возвращение Дзюбы в сборную России маловероятно

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что думает о возможном возвращении в национальную команду форварда Артема Дзюбы.

«Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, Артем это сам понимает. Ему 34 года, и он без клуба», — сказал Онопка Sport24.

Дзюба ушел из «Аданы Демирспор» через два с половиной месяца после того, как подписал контракт с турецким клубом. На данный момент он остается свободным агентом.