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Сегодня, 12:00

Ондуа рассказал, что у Шупо-Мотинга есть друзья из России: «Ему нравится русский язык»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Эрик Максим Шупо-Мотинг.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» объяснил, почему в одном из видео в соцсетях нападающий «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг говорит по-русски

- Мы видели твое видео с Шупо-Мотингом, на котором форвард «Баварии» говорит по-русски. Как так получилось?

— Шупо как-то рассказывал, что у него были и есть русские друзья. Иногда он спрашивает, как лучше звучит то или иное слово по-русски. Видно, что у него очень хорошее произношение. Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык.

— Кто из сборной лучше всего говорит по-русски?

- Наш координатор, начальник сборной Камеруна Бенуа Ангбва очень хорошо говорит по-русски.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Гаэль Ондуа. «Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией

Гаэль Ондуа
Футбол
Сборная России по футболу
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