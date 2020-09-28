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«Он не запутался. Пусть попробует найти вариант за рубежом, раз хочет». Черчесов — о Кузяеве

19:00
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Станислав Черчесов.«Гильерме играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?» Черчесов — о составе сборной России

— Если футболист хочет играть в другой стране — это надо приветствовать, — отметил Черчесов. — Это плюс. Значит, хочет выйти из зоны комфорта. И российским клубам, кто хочет подписать с ним контракт, можно дать маленькую паузу. Пусть попробует найти вариант за рубежом, раз хочет. Дайте игроку принять решение. Не получится — тогда есть российский рынок. Парень он правильный — спортсмен, кажется, диссертацию сейчас защитил. Не каждому это удается, Кузяева надо с этим поздравить. Если до 5 октября в Европе ситуация не разрешится, значит, станет доступным российским клубам.

— Вы не считаете, что Кузяев запутался сам и запутал те клубы, которые им интересуются?

— Он не запутался. И не надо его путать. Он хочет до конца трансферного окна сконцентрироваться на определенной цели, которую поставил перед собой. Я бы на месте российского клуба сказал Кузяеву: «Мы не будем препятствовать, но, если вдруг, знай — у нас есть желание». (Гоша Чернов)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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