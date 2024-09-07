Смородская: «Претензий к РФС предъявлять нельзя, иногда тайфуны неожиданны»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что нет смысла винить РФС в неудачной поездке сборной России во Вьетнам.

«Претензий к РФС здесь предъявлять нельзя. У нас проблемы, мы под санкциями, нам очень трудно найти спарринг-партнеров. Что касается тайфунов, иногда они очень предсказуемы, а иногда — неожиданны. Более 10 процентов тайфунов не улавливается прогнозами. За полгода никто вообще не подозревает о тайфунах. Ребятам остается сидеть и ждать, когда все закончится», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Сборная России в первом товарищеском матче 5 сентября обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Вторая запланированная игра против Таиланда была отменена из-за тайфуна.