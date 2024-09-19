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Смородская: «Глушенков не прав, потрудиться и сыграть за сборную России — не грех»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Не Глушенкову решать, нужны или не нужны матчи сборной России с командами уровня Вьетнама. Наша национальная команда находится сейчас в очень сложной ситуации и ищет спарринг-партнеров из тех, что доступны. Команда Вьетнама слабовата — это всем очевидно. Но потрудиться и сыграть за сборную России — не грех. Поэтому я считаю, что Глушенков не прав, и такие категоричные заявления о выступлении за сборную делать не надо», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама со счетом 3:0. Национальная команда по-прежнему отстранена от всех международных соревнований.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
Ольга Смородская
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