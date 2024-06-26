Смородская: «К Карпину нет вопросов по работе в сборной, продление контракта логично»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о продлении контракта РФС с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«К Карпину нет вопросов по работе в сборной, продление контракта логично. Вопрос о совмещении стоит поднимать только тогда, когда нас вернут на международную арену», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.
Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний Валерий Карпин продлил соглашениесо сборной России. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу главного тренера в сборной и «Ростове».
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