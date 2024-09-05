Смородская: «Карпин — харизматичный тренер, он повышает интерес к сборной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Карпин — харизматичный тренер, он повышает интерес к сборной. Карпин хорошо справляется с работой в сборной, несмотря на не самый простой период в жизни национальной команды. Понятно, что соперники у нас не самого высокого уровня, но лучше играть, чем сидеть без дела», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.