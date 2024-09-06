Смородская: «Матч Вьетнам — Россия? Неинтересно такое смотреть»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче сборной России с Вьетнамом (3:0).

«Я не смотрела матч со сборной Вьетнама. Вьетнам и Таиланд — это команды низкого уровня. На такое смотреть неинтересно. Что там смотреть-то? Если даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.