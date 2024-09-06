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Смородская: «Матч Вьетнам — Россия? Неинтересно такое смотреть»

Руслан Минаев
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче сборной России с Вьетнамом (3:0).

«Я не смотрела матч со сборной Вьетнама. Вьетнам и Таиланд — это команды низкого уровня. На такое смотреть неинтересно. Что там смотреть-то? Если даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

Национальная команда одержала третью победу в 3 матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с Таиландом во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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