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Терехин: «Если Бруней забьет гол нашей сборной, то это будет смех»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий сборной России Олег Терехин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Брунея.

«Буду даже присутствовать на этом матче. Это экзотика. В Краснодаре много людей придет посмотреть матч, но придут именно на сборную России. Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть. Сборная России забьет пять-шесть мячей. Если Бруней забьет гол нашей сборной, то это будет смех!» — заявил Терехин Legalbet.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск. 19-го числа россияне встретятся с Сирией в Волгограде.

Источник: Legalbet.ru
Олег Терехин
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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