Терехин: «Если Бруней забьет гол нашей сборной, то это будет смех»

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Брунея.

«Буду даже присутствовать на этом матче. Это экзотика. В Краснодаре много людей придет посмотреть матч, но придут именно на сборную России. Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть. Сборная России забьет пять-шесть мячей. Если Бруней забьет гол нашей сборной, то это будет смех!» — заявил Терехин Legalbet.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск. 19-го числа россияне встретятся с Сирией в Волгограде.