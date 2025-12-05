Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

5 декабря 2025, 14:10

Романцев — о ротации Карпина в сборной: «Это дает возможность без спешки просмотреть молодежь»

Александр Львов
Обозреватель

Олег Романцев в интервью «СЭ» высказал мнение о политике тренера сборной России Валерия Карпина, который часто меняет состав в товарищеских матчах.

— Согласны ли вы с критикой в адрес Карпина за частую ротацию?

— С этим трудно не согласиться. Но Карпин уже говорил, что при нынешней ситуации, лишившей нас международного календаря, это дает возможность без спешки просмотреть в деле большое количество интересной молодежи. И дать ей шанс попробовать себя в сборной. А уже там определить, как перспективные ребята будут чувствовать себя рядом с опытными партнерами. К примеру, после матчей с Перу и Чили отметили, что одно из возможных открытий сезона — полузащитник Батраков был в них не так заметен, как в «Локомотиве», где он признанный лидер. Словом, сборная живет, ищет себя и готовится встретить светлое будущее в состоянии полной боевой готовности.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, потерпела 1 поражение и 3 раза сыграла вничью.

Деян Станкович и&nbsp;Олег Романцев.«Очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу». Романцев — о «Спартаке», Карпине и сборной
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Олег Романцев
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Экс-ведущему Top Gear Джереми Кларксону диагностировали рак
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
El Pais рассказала о соперничестве между фон дер Ляйен и Каллас
Аргентина — сборная без системы. И в этом ее главная сила
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина сыграли свадьбу
Месси объяснил свои слезы после первого гола на ЧМ-2026
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин назвал 2025 год хорошим для сборной России

Романцев — об ошибке Сафонова в сборной: «Матвею надо играть!»
Новости
RSS RSS
Все новости