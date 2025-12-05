Романцев — о ротации Карпина в сборной: «Это дает возможность без спешки просмотреть молодежь»

Олег Романцев в интервью «СЭ» высказал мнение о политике тренера сборной России Валерия Карпина, который часто меняет состав в товарищеских матчах.

— Согласны ли вы с критикой в адрес Карпина за частую ротацию?

— С этим трудно не согласиться. Но Карпин уже говорил, что при нынешней ситуации, лишившей нас международного календаря, это дает возможность без спешки просмотреть в деле большое количество интересной молодежи. И дать ей шанс попробовать себя в сборной. А уже там определить, как перспективные ребята будут чувствовать себя рядом с опытными партнерами. К примеру, после матчей с Перу и Чили отметили, что одно из возможных открытий сезона — полузащитник Батраков был в них не так заметен, как в «Локомотиве», где он признанный лидер. Словом, сборная живет, ищет себя и готовится встретить светлое будущее в состоянии полной боевой готовности.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, потерпела 1 поражение и 3 раза сыграла вничью.