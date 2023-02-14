Олег Иванов: «РФС не надо никуда рыпаться, весной все пойдет на поправку»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я считаю, что вообще не надо никуда рыпаться. Думаю, весной все пойдет на поправку. Ну, перейдем мы в Азию — там какой-нибудь человек скажет: «Не хочу с ними бегать». Что тогда? Надо просто оставаться и ждать. Азия — это совсем другое. У меня все, кто там играл, говорят, что там температура +50. Куда мы поедем? Мы 1 февраля на сборах играли с командой уровня азиатской Лиги чемпионов — «Навбахором». Обыграли со счетом 6:0. Я бы каждый день с такими играл. Так можно и турнир выиграть. Давайте тогда мы заявимся, возьмем один трофей и вернемся обратно. Если серьезно, это совсем другое. Там реально «Ташкент» — играть в +50», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и наши клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.