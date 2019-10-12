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Около 2 тысяч болельщиков из России посетят гостевой матч с Кипром

13:12

Около 2 тысzx российских болельщиков поддержат национальную сборную в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Встреча пройдет 13 октября (начало — 19.00 по московскому времени).

— Две тысячи с небольшим ожидается российских болельщиков на завтрашней игре, — цитирует ТАСС пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова.

Стадион ГСП, где состоится матч, вмещает около 23 тыс. зрителей. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть киприотам.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6992686

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