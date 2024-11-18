Около 1000 сирийцев посетят товарищеский матч со сборной России в Волгограде

Около 1000 сирийцев из разных российских городов посетят товарищеский матч сборных Сирии и России.

«Вчера несколько болельщиков приехали к нам в отель. Они сказали, что мы сможем ожидать на матче порядка 1 тыс. болельщиков на стадионе. Они приедут со всей России, не только из Волгограда. Много студентов учатся в России, они приобрели 1 тысячу билетов», — цитирует ТАСС главу пресс-службы сборной Сирии Эмада Аламири.