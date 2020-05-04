Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов ответил на критику болельщиков, вспомнивших «Письмо четырнадцати». Перед чемпионатом мира по его инициативе от имени 14 игроков сборной России было написано письмо на имя советника Президента РФ по спорту Шамиля Тарпищева с требованием отстранить от команды главного тренера Павла Садырина и назначить вместо него Анатолия Бышовца. Также футболисты требовали увеличения премий.

— Я получал тогда 100 тысяч долларов в месяц в «Интере»! — написал Шалимов. — Ты о чем, идиотина?! Чтобы все было нормально, одному господину надо было или молчать, или поговорить с нами. Не соизволил.