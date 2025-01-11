Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:30

Одемвингие: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал «СЭ» о своих планах на тренерскую карьеру.

— Вы заявили, что хотите тренировать сборную России, Нигерии или Англии. Когда вы сможете приблизиться к этой цели?

— Когда мне будет 50.

— К какой стране больше лежит душа?

— Все три крутые. Сборная России? С удовольствием, — сказал Одемвингие «СЭ».

Фото Скриншот переписки

Ранее 43-летний нигериец российского происхождения в интервью BBC заявил, что мечтает поработать с национальными сборными как тренер.

Одемвингие родился в Ташкенте, а детство провел в России, где тренировался в академиях «КАМАЗА» и ЦСКА. Карьеру он начал на родине отца в Нигерии, но в 2007-2010 годах играл за московский «Локомотив». Также нападающий известен по выступлениям за «Лилль» и «Вест Бромвич».

Питер Одемвингие
Сборная России по футболу
Читайте также
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Основатель ХК «Сталкер» Зайцев умер во время тренировки
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

США ввели санкции против главы РФС Дюкова

Быстров: «Не верю в возвращение России в 2025 году — Европа без нас не страдает»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости