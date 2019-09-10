Главный тренер сборной России Станислав Черчесов положительно оценил итоги победных матчей национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 с Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0).

— Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией, — написал в Instagram Черчесов. — Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом.

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