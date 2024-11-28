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Обляков считает, что в сборной России каждый футболист достоин быть капитаном

Камила Абдурахманова
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что каждый футболист сборной России достоин носить капитанскую повязку.

«Конечно, приятно выйти на игру с капитанской повязкой. Это особая ответственность, но я к ней готов и горд, что так получилось. Но я считаю, что в сборной каждый игрок достоин быть капитаном. Сейчас много игр, и тренерский штаб во главе с Валерием Георгиевичем Карпиным многим дает возможность почувствовать себя в этой роли. Думаю, для каждого из ребят этот момент является особенным и приятным», — цитирует Облякова ТАСС.

В 2024 году сборная России провела 5 матчей: с командами Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Обляков сыграл за сборную во всех матчах, кроме встречи с сирийцами.

Источник: ТАСС
Иван Обляков
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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