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Обляков: «О Вьетнаме мало что знаю, разве что фо-бо. Но пока не пробовал»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал о своих впечатлениях от Вьетнама в преддверии товарищеского матча с национальной командой этой страны.

«Вьетнам — интересный соперник, экзотическая страна. Думаю, будет полный стадион. Но мы постараемся обыграть Вьетнам! В полете спал все время. Мы живем по московскому времени, а тут уже ближе к ночи. Ощущения... Ну, нормально. Завтра не скажется, комфортное время для игры. Из-за погоды легко завтра точно не будет.

О Вьетнаме мало что знаю. Наверное, только о фо-бо (национальное вьетнамское блюдо — Прим. «СЭ») слышал. Но еще не пробовал. Мы не так часто встречаемся с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол играет Вьетнам. Теорию смотрели, играют они своеобразно, отличается от европейского», — сказал Обляков журналистам.

Также полузащитник рассказал о встрече с игроками сборной России, выступающими в зарубежных клубах.

«Немного пообщались с Далером [Кузяевым], с Матвеем [Сафоновым]. Но только пару фраз, еще не успели поговорить», — добавил Обляков.

Сборная России сыграет товарищеские матчи против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября) во вьетнамском Ханое.

Иван Обляков
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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