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Обляков о ничьей с Кенией: «Качество поля чуть помешало. Но все бились и старались»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Иван Обляков подвел итоги ничьей с национальной командой Кении (2:2).

Хавбек сравнял счет на 89-й минуте встречи.

«Качество поля чуть помешало. Все ребята об этом говорят. Простые ошибки в передачах связаны где-то с этим. В основном стараемся играть низом, через короткий пас. Где-то ошибались, за это нас наказали. Все бились, старались. И Камерун, и Кения — интересные сборные. Обе команды хорошо подготовлены атлетически. В этом компоненте мы настраивались не уступить», — сказал Обляков.

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Иван Обляков
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