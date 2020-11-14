Обляков поделился эмоциями от дебюта за сборную

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

— Это приятно, конечно, — приводит пресс-служба сборной России слова Облякова. — Эмоции — отличные, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но все еще впереди.

— Какие задачи перед вами ставил тренерский штаб в матче с Молдавией?

— Я должен был больше обострять игру, бить по воротам. Молдавия играла очень низко в обороне. Центр был насыщенный, было трудно пройти вперед.

Сборной России предстоит провести еще два матча в ноябре в рамках Лиги наций: против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Обе встречи пройдут на выезде.