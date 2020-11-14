Обляков поделился эмоциями от дебюта за сборную
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).
— Это приятно, конечно, — приводит пресс-служба сборной России слова Облякова. — Эмоции — отличные, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но все еще впереди.
— Какие задачи перед вами ставил тренерский штаб в матче с Молдавией?
— Я должен был больше обострять игру, бить по воротам. Молдавия играла очень низко в обороне. Центр был насыщенный, было трудно пройти вперед.
Сборной России предстоит провести еще два матча в ноябре в рамках Лиги наций: против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Обе встречи пройдут на выезде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=Zhp6V_JqQlY&feature=youtu.be