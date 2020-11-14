Обляков: «Наверное, турки и сербы будут больше атаковать, чем мы»
Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от матчей Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
— Турция и Сербия — неплохие соперники, будет трудно, тем более, играем на выезде, — приводит пресс-служба сборной России слова Облякова. — Наверное, и турки, и сербы будут больше атаковать. Выездные команды больше нацеливаются на игру от обороны. Хотя, нашей команде неплохо удался первый тайм с Турцией на своем поле, было много моментов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=Zhp6V_JqQlY&feature=youtu.be