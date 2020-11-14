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Обляков: «Наверное, турки и сербы будут больше атаковать, чем мы»

10:48
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от матчей Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

— Турция и Сербия — неплохие соперники, будет трудно, тем более, играем на выезде, — приводит пресс-служба сборной России слова Облякова. — Наверное, и турки, и сербы будут больше атаковать. Выездные команды больше нацеливаются на игру от обороны. Хотя, нашей команде неплохо удался первый тайм с Турцией на своем поле, было много моментов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Zhp6V_JqQlY&feature=youtu.be

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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