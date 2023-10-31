Обляков хочет, чтобы сборная России провела матч в ноябре

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков хочет, чтобы национальная команда провела товарищеские встречи во время ноябрьской паузы.

«Конечно, хочется, чтобы в ноябре сборная России тоже собралась, сыграла с кем-нибудь. Товарищеские матчи сборной — это интересно», — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).