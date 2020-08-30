Нойштедтер не ожидал, что получит вызов в сборную России на матчи Лиги наций

Защитник Роман Нойштедтер, который был вызван в сборную России на сентябрьские матчи в Лиге наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт), рассказал, как поддерживает форму и прокомментировал попадание в заявку национальной команды.

32-летний футболист в августе покинул «Динамо». Россиянин является свободным агентом.

— Ты рассчитывал на вызов в сборную?

— Нет, — приводит слова Нойштедтера пресс-служба сборной России. — Но я занимался индивидуально с персональным тренером. И когда Станислав Саламович набрал мне, очень обрадовался. Благодарю его за вызов. За то, что могу готовиться к двум официальным матчам.

— Тебе удалось сохранить форму с конца прошлого сезона?

— Последние три недели каждое утро бегал. Днем выходил в зал и на футбольное поле. Конечно, я не в оптимальных кондициях. Все-таки уехал из «Динамо», а пацаны играют чемпионат России. Но я тут, чтобы показать себя. А потом тренер будет оценивать ситуацию.

— Вчера тренировка была втроем. Сегодня шесть человек. Как ощущения?

— Приятно проводить время с парнями. И втроем тоже интересно: больше индивидуальных упражнений, тренер смотрит на тебя, больше подсказывает. Поэтому я рад, что мы используем все время и занимаемся в маленьких группах.