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«Новый матч — новая история». Черчесов — о результативности в играх с Венгрией

13:46
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) призвал не зацикливаться на результативности в играх с этим соперником.

— Во-первых, мы играли в разное время и в разных состояниях. Сейчас была игра Лиги наций. И предстоит нам. И у Венгрии другая команда, и у нас — в каких-то моментах. Так получилось, что раньше мы были лучше подготовлены и удачливее. Но мы эти игры и проанализировали, и отложили в сторону. Новый матч — новая история. К нему и надо готовиться. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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