Никифоров: «В понедельник встреча с руководством РФС. Когда увидимся с Карпиным, пока не знаю»

Новый ассистент главного тренера сборной России Юрий Никифоров рассказал о планах на ближайшее будущее.

«В понедельник встреча с руководством РФС, обсудим все нюансы, после этого появится больше ясности. В принципе, я понимаю, что от меня потребуется, Валерий Георгиевич все объяснил. Но я только в пятницу прилетел в Москву, а в субботу, получается, выхожу на работу. Нужно будет просмотреть два матча, плюс еще два в воскресенье. Позже смогу сказать больше», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

51-летний специалист рассказал, когда собирается встретиться с Валерием Карпиным.

«Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда «Ростов» приедет в Москву. Предложение он Карпина войти в штаб сборной поступило в начале недели. На принятие решения было меньше двух дней. В воскресенье поеду на игру «Химки» — «Ахмат», возможно, там пообщаюсь с Писаревым», — отметил Никифоров.

Никифоров в сборной будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева. Он будет заниматься просмотром матчей и кандидатов в сборную России, анализом игр, связью с футболистами и клубами.