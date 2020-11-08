Нового капитана сборной России назначит Черчесов
Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначит нового капитана национальной команды. Сегодня тренер сообщил, что основной капитан сборной последних лет форвард Артем Дзюба не будет вызван на предстоящий сбор. (Вячеслав Короткин)
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все игры пройдут на выезде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.