Наумов — о матче с Ираном: «Надо играть. Не хотелось вернуться в Европу совсем уж отсталой футбольной страной»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что сборная России может сыграть с национальной командой Ирана в рамках товарищеского матча.

«Лучше играть, чем не играть — так сказал Карпин, и я с ним полностью согласен. У нас нет другого выхода, нас не пустят в Европу еще долго, так что надо искать варианты, с кем проводить товарищеские матчи. Не думаю, что надо выходить из УЕФА пока, потому что это не есть хорошо, но вот такие возможности, повторюсь, надо искать. Хорошо, что осенью сыграли с Кыргызстаном — я был на этом матче, мне очень понравилось отношение к нашей сборной, отношение болельщиков. Да, может быть, со спортивной точки зрения матч был не самый лучший, но с идеологической — очень хороший. Сборная не должна развалиться, рано или поздно мы все равно вернемся в Европу. И не хотелось бы, чтобы мы вернулись совсем уж отсталой футбольной страной», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.