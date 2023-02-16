Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:29

Наумов — о матче с Ираном: «Надо играть. Не хотелось вернуться в Европу совсем уж отсталой футбольной страной»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что сборная России может сыграть с национальной командой Ирана в рамках товарищеского матча.

«Лучше играть, чем не играть — так сказал Карпин, и я с ним полностью согласен. У нас нет другого выхода, нас не пустят в Европу еще долго, так что надо искать варианты, с кем проводить товарищеские матчи. Не думаю, что надо выходить из УЕФА пока, потому что это не есть хорошо, но вот такие возможности, повторюсь, надо искать. Хорошо, что осенью сыграли с Кыргызстаном — я был на этом матче, мне очень понравилось отношение к нашей сборной, отношение болельщиков. Да, может быть, со спортивной точки зрения матч был не самый лучший, но с идеологической — очень хороший. Сборная не должна развалиться, рано или поздно мы все равно вернемся в Европу. И не хотелось бы, чтобы мы вернулись совсем уж отсталой футбольной страной», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-sbornoj-nado-igrat-ne-hotelos-by-vernut-sya-v-evropu-sovsem-otstaloj-futbol-noj-stranoj/
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Николай Наумов
1
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Черкасов: «Сборная Ирана — не Узбекистан, это именно команда уровня чемпионата мира»

Угаров — о возможном матче с Ираном: «Хорошо, что кто-то нам еще предлагает играть. Нельзя отказываться»
Новости
RSS RSS
Все новости