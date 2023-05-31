Наумов: «Сейчас собираться сборной нет смысла, а осенью можно попробовать договориться о матче с Сербией»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении РФС не проводить в июне учебно-тренировочный сбор национальной сборной.

«Вообще смысла в таких товарищеских играх с теми же киргизами, например, особо нет. Потому что нет турниров, не к чему готовиться. Поэтому, наверное, есть какой-то смысл в том, что и сбор отменили в июне. Ребята будут готовиться к сезону в своих клубах, зачем их от этого процесса отрывать. Вот если бы мы всерьез думали об Азии, если бы у нас были перспективы турниров, то можно было бы всерьез говорить о сборах. Думаю, собраться все равно надо будет. Сентябрь — хорошее время. Только начнется сезон, все будут в хорошей форме, может быть, получится с кем-то договориться о матче, с той же сборной Сербии или еще с кем-то. Потому что совсем сборную распускать — это было бы неправильно», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.