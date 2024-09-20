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Ларин: «Глушенков всегда мне говорил, что готов играть за сборную. Просто люди не понимают его характер»

Руслан Минаев
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об играх за сборную России.

«Посмотрел интервью Глушенкова с Нобелем и не могу сказать, что оно мне понравилось, потому что не удалось Максима раскрыть полностью. По тому, что сейчас происходит: выдернуты определенные слова из интервью, и лишь о них все говорят. Но в этом же видео Глушенков сказал, что играть за сборную и представлять свою страну — это гордость и честь. Об этом не говорят.

Максим всегда мне говорил, что готов играть за сборную. Просто люди не понимают его характер. Глушенков говорит определенные вещи, которые кажутся неправильными и дерзкими. У него такой характер, ничего с ним не сделать. Его пытались переделать в «Спартаке» — не получилось, еще где-то — тоже не получилось. А где Макса не трогали, там он спокойно играл в футбол», — цитирует Ларина Sport24.

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
Николай Ларин
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