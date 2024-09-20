Ларин: «Глушенков всегда мне говорил, что готов играть за сборную. Просто люди не понимают его характер»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об играх за сборную России.

«Посмотрел интервью Глушенкова с Нобелем и не могу сказать, что оно мне понравилось, потому что не удалось Максима раскрыть полностью. По тому, что сейчас происходит: выдернуты определенные слова из интервью, и лишь о них все говорят. Но в этом же видео Глушенков сказал, что играть за сборную и представлять свою страну — это гордость и честь. Об этом не говорят.

Максим всегда мне говорил, что готов играть за сборную. Просто люди не понимают его характер. Глушенков говорит определенные вещи, которые кажутся неправильными и дерзкими. У него такой характер, ничего с ним не сделать. Его пытались переделать в «Спартаке» — не получилось, еще где-то — тоже не получилось. А где Макса не трогали, там он спокойно играл в футбол», — цитирует Ларина Sport24.

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».