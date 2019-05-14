Николай Комличенко: "Серьезно? Я попал в расширенный список? Честно"

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко отметил, что удивлен попаданием в расширенный состав сборной России на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

Комличенко впервые попал в расширенный состав национальной команды. В мае Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам в одном сезоне.

- Серьезно? Я попал в расширенный список? Честно, удивлен. Круто, безусловно. Недавно вернулся после тренировки, сел обедать и тут такая хорошая новость, - цитирует "РИА Новости" Комличенко. - Конечно, ждал, когда будет вызов в сборную, но спокойно относился к этому. Продолжаем работать. Рано пока говорить о голах в сборной России, необходимо попасть в окончательный список.