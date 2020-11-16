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Николаев прокомментировал то, что на второй подряд матч сборной России назначали польских рефери

20:29
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в беседе с «СЭ» прокомментировал назначение польского рефери Даниеля Стефански на матч Лиги наций между сборными Сербии и России.

— Это новое поколение, не всех я знаю. Про Стефански не слышал еще, — сказал Николаев «СЭ». — Надеюсь, у него все будет хорошо, игра предстоит серьезная. В УЕФА и ФИФА на такие матчи должны назначать судей, в которых не сомневаются.

Не нужно искать какой-то подоплеки в том, что нас второй матч подряд судит польский рефери. Нужно пожелать ему удачи в матче, чтобы не было таких ошибок, как у его более опытного коллеги в Турции вчера. Будем надеяться, на первое место выйдет мастерство футболистов, а не судейские решения. (Сергей Федоров)

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