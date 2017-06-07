Никита Симонян: "Всегда считал Пушкаша своим кумиром"

Легендарный нападающий "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян рассказал "СЭ" о своей поездке в Будапешт. Там первый вице-президент РФС посетил академию имени Ференца Пушкаша, Базилику Святого Стефана, где покоится практически вся "Золотая команда".

- Диктор перед матчем Венгрия - Россия тепло поприветствовал вас. Растрогались? - вопрос Симоняну.

- Если честно, не слышал. Уже потом мне рассказали об этом. Признаюсь, приятно такое внимание. В Будапеште перед матчем сборных я посетил и футбольную академию имени Ференца Пушкаша, а затем базилику, где покоится практически вся золотая венгерская команда. В двух словах об этом не расскажешь.

- Вы с легендарным форвардом дружили?

- Был в хороших отношениях. Всегда считал его своим кумиром. Базилику посещаю всегда, когда приезжаю в Будапешт. И в этот раз приехал, возложил большой венок спартаковских цветов и с венгерским знаменем - "Ференцу Пушкашу и его золотой команде от Никиты Симоняна".

- Помните, как познакомились с Пушкашем?

- На футбольном поле в далеких 50-х годах. Кстати, в академии установлены бюсты 11 игроков той золотой команды. Самые одаренные дети попадают туда с 12 лет. Они живут, учатся, тренируются. Созданы все условия, 10-12 полей.

- Кто еще из той знаменитой команды покоится вместе с Пушкашем?

- Многие. Кочиш, Бузански, Грошич. Почти вся венгерская команда. С ними я обязательно встречался, когда гостил в Венгрии. Это были хорошие времена. Почему они все похоронены в одном месте? Так страна чтит своих героев.

- Какой матч против венгров вам запомнился больше всего?

- 1953 год. "Спартак" играл против "Гонведа" на открытии "Непштадиона". Арена битком, больше 70 тысяч зрителей. Мы уступили 2:3. У нас забили Седов и я. У соперника дважды отличился Божик, а победный мяч на счету Кочиша. (Сергей АСТАХОВ)