Никита Симонян о переговорах РФС и УЕФА: «Нам нужно оставаться в Европе»
Вице-президент РФС и известный советский футболист Никита Симонян ответил на вопрос корреспондентов «СЭ» о возможных переговорах РФС и УЕФА.
— Известно ли вам что-нибудь о том, что РФС ведет переговоры с УЕФА?
— Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет.
23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза. По правилам суда, у РФС было 30 дней на подачу апелляции, но организация не уложилась в отведенные сроки, из-за чего заявление российской стороны не было удовлетворено.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, но 15 июля они были отклонены большинством голосов судейской коллегии.