Нигерийский форвард «Краснодара» Олусегун считает сборную России командой высокого уровня

Нападающий «Краснодара» и сборной Нигерии Олакунле Олусегун поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча против сборной России (1:1).

Игра против российской команды стала для Олусегуна дебютной в составе сборной Нигерии.

«У меня отличные эмоции от проведения первой игры за сборную Нигерии, это привилегия и гордость для меня. Играть против сборной России дорогого стоит, большой матч. Сборная России играла очень хорошо, как обычно. Ее уровень? Команда — топ», — приводит ТАСС слова Олусегуна.

Сборная России проведет следующий матч 10 июня в Минске против Белоруссии.

