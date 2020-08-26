«Нет смысла брать в команду трех одноплановых форвардов». Точилин об отсутствии Соболева в сборной

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал состав сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций.

— Мостовой провел хороший прошлый сезон в составе «Сочи», — рассказал «Известия» Александр Точилин. — Своей смелой игрой он заслужил это внимание. Это говорит о том, что тренерский штаб следит за каждым футболистом, и двери в сборную открыты для всех достойных. Главное теперь Андрею проявить себя в тренировочном процессе и заслужить дебют в национальной команде.

Соболев? Тут нужно понимание того, что в команде есть Дзюба. И они с Соболевым отчасти друг друга дублируют. И с Луценко тоже. А брать трех одноплановых форвардов — нет смысла, нужны разноплановые нападающие. Если говорить про Александра, то на матчи с Сербией и Венгрией его не вызвали, но в будущем, если он так же будет активно себя проявлять в чемпионате, получит свой шанс в сборной. Это очевидно.

В текущем сезоне 23-летний Соболев провел 4 матча за «Спартак», забил два гола и сделал одну результативную передачу.