Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 05:31

Непомнящий: «Сборная России смогла бы дать бой на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре сборной России.

«Последние матчи шикарно складываются для сборной России. Команда смотрится сплоченной, а у игроков заметно большое желание играть за национальную команду. Очень бы хотелось посмотреть на эту сборную на крупном турнире. Думаю, эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная России в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:0). Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов, по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-sbornaya-rossii-smogla-by-dat-boj-na-evro-2024/
Валерий Непомнящий
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Опубликовано видео речи Карпина после игры с Белоруссией: «Красавцы. Всех поздравляю»
Скрипченко назвал разочарованием игру сборной Белоруссии в матче против России
Газзаев считает, что Россия показала хороший уровень в матче с Белоруссией
Митрофанов о будущем Карпина: «Решение может быть принято в ближайшее время»
Сафонов отреагировал на игру сборной России против Белоруссии
Агент Тюкавина о первом голе форварда за сборную: «Вишенка на торте! Боженька возвращает, видит, как он пашет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «Сейчас у сборной России есть тренер. Когда закончится контракт, можно будет о чем-то говорить»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости