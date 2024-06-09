Непомнящий: «Сборная России смогла бы дать бой на Евро-2024»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре сборной России.

«Последние матчи шикарно складываются для сборной России. Команда смотрится сплоченной, а у игроков заметно большое желание играть за национальную команду. Очень бы хотелось посмотреть на эту сборную на крупном турнире. Думаю, эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная России в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:0). Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов, по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.