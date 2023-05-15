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Сегодня, 21:53

Непомнящий считает, что сборная России может вызвать Головина, Миранчука и Черышева на матч против Камеруна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непонящий высказался о возможном матче сборной России против Камеруна.

«Возможно, на матч с таким соперником, как сборная Камеруна, приедут и наши игроки из европейских чемпионатов. Имею в виду, в первую очередь, Головина, Миранчука, Черышева», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-vozmozhno-na-match-s-kamerunom-vy-zovut-golovina-miranchuka-i-chery-sheva/
Валерий Непомнящий
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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