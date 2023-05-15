Непомнящий считает, что сборная России может вызвать Головина, Миранчука и Черышева на матч против Камеруна

Российский тренер Валерий Непонящий высказался о возможном матче сборной России против Камеруна.

«Возможно, на матч с таким соперником, как сборная Камеруна, приедут и наши игроки из европейских чемпионатов. Имею в виду, в первую очередь, Головина, Миранчука, Черышева», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.