Непомнящий рассказал, в каком случае он положительно относится к натурализации иностранных футболистов

Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий объяснил, в каком случае он положительно относится к натурализации иностранных футболистов для последующего выступления за национальную команду России.

«Я не очень позитивно отношусь к натурализации. Я за то, чтобы российское гражданство получали те иностранцы, которые воспитывались в нашем футболе и долго жили в стране. А когда приходит готовый игрок и его натурализуют, то это, по-моему, неправильно. Он обладает другим менталитетом, который уже не изменится. Во многих странах Европы существуют специальные команды, в которые приглашают иностранных футболистов в возрасте 12-14 лет. И они воспитываются в среде страны пребывания. А потом им дают гражданство и возможность выступать за сборную», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.