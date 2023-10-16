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Сегодня, 20:04

Непомнящий рассказал, в каком случае он положительно относится к натурализации иностранных футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий объяснил, в каком случае он положительно относится к натурализации иностранных футболистов для последующего выступления за национальную команду России.

«Я не очень позитивно отношусь к натурализации. Я за то, чтобы российское гражданство получали те иностранцы, которые воспитывались в нашем футболе и долго жили в стране. А когда приходит готовый игрок и его натурализуют, то это, по-моему, неправильно. Он обладает другим менталитетом, который уже не изменится. Во многих странах Европы существуют специальные команды, в которые приглашают иностранных футболистов в возрасте 12-14 лет. И они воспитываются в среде страны пребывания. А потом им дают гражданство и возможность выступать за сборную», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11224223-nepomnyaschij-nazval-usloviya-pri-kotoryh-on-podderzhivaet-naturalizaciyu-inostrannyh-futbolistov-dlya-vystupleniya-za-sbornuyu-rossii.html
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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