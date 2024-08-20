Непомнящий — о товарищеских матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Выбирать не приходится»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Непомнящий поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды против Вьетнама и Таиланда.

«В текущих условиях соперника не приходится выбирать. Если есть перерыв на матчи сборных, то большинство команд заняты какими-то официальными турнирами и соревнованиями. Поэтому мы вынуждены играть с теми, кто по каким-то причинам не занят. Выбирать не приходится.

Большое количество футболистов из «Локомотива»? Команда хорошо играет, у них много молодых ребят на песпективу. Тренер же не просто так вызывает футболистов в сборную России", — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.