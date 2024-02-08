Непомнящий не понимает отстранение спортсменов по политическим причинам
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о призыве 12 ближневосточных стран к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований.
«Я в принципе не понимаю, когда кого-то отстраняют в связи с политическими причинами, будь то Россия или Израиль. Это абсолютно одинаковые ситуации, в которых политики решают, кому можно выступать, а кому нет», — цитирует Непомнящего RT.
Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока отправили в ФИФА и УЕФА письмо с требованием отстранить сборную Израиля от международных соревнований.
Сборная России не принимает участия в международных турнирах с 2022 года.
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