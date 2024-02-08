Непомнящий не понимает отстранение спортсменов по политическим причинам

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о призыве 12 ближневосточных стран к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований.

«Я в принципе не понимаю, когда кого-то отстраняют в связи с политическими причинами, будь то Россия или Израиль. Это абсолютно одинаковые ситуации, в которых политики решают, кому можно выступать, а кому нет», — цитирует Непомнящего RT.